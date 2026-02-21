Oroscopo Marzo 2026 Vergine | precisione utile meno autocritica e scelte mirate

L’oroscopo di marzo 2026 per la Vergine si basa sulla necessità di sfruttare la precisione e di ridurre l’autocritica. La posizione planetaria favorisce scelte più mirate e decisioni più consapevoli. In particolare, il periodo tra il 3 e il 7 marzo invita a completare lavori in sospeso, evitando di avventurarsi in nuovi progetti. Il giorno più favorevole è il 6 marzo, mentre il 21 rappresenta una giornata delicata. È consigliato pianificare con attenzione le attività.

In sintesi: Giorno migliore: 6 marzo Giorno delicato: 21 marzo Consiglio pratico: Tra il 3 e il 7 marzo completa una attività rimasta sospesa invece di iniziarne una nuova. Marzo 2026 per la Vergine non è il mese per fare di più, ma per fare meglio. I primi giorni (3–7 marzo) sono ideali per sistemare ciò che è rimasto in sospeso. La seconda metà del mese chiede invece di rallentare il perfezionismo e proteggere l'energia. A cura di Artemide Aggiornato il 21 febbraio 2026 Per una visione completa del mese segno per segno, puoi leggere anche l' oroscopo di marzo 2026 per tutti i segni. Il Meteo di Vergine (Marzo 2026) Amore: 35 (serve meno controllo, più ascolto) Lavoro: 45 (ottimo mese per ottimizzare) Benessere: 35 (energia buona ma sensibile allo stress) Giorno migliore: 6 marzo Giorno delicato: 21 marzo Giorni sì: 3–7 marzo, 14 marzo.