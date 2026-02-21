Oroscopo Marzo 2026 Leone | meno palcoscenico più regia consapevole

Il movimento planetario di marzo 2026 influisce sui Leone, portando a ridurre l’attenzione sul palcoscenico pubblico e a concentrarsi sulla gestione interna. La causa è l’allineamento di Mercurio e Venere, che favorisce riflessione e pianificazione. Un esempio concreto riguarda i progetti in corso: è il momento di rivederli e eliminare le parti superate. La fase invita a un approccio più consapevole, con una particolare attenzione entro il 18 marzo.

In sintesi: Giorno migliore: 5 marzo Giorno delicato: 19 marzo Consiglio pratico: Entro il 18 marzo rivedi un progetto e taglia ciò che non è più efficace. Marzo 2026 per il Leone non è un mese da applausi immediati, ma da scelte lucide. È tempo di dirigere, non di esibirsi. Il 5 marzo è ideale per fare un check realistico su obiettivi, risorse ed energie disponibili. A cura di Artemide Aggiornato il 21 febbraio 2026 Per una visione completa del mese segno per segno, puoi leggere anche l' oroscopo di marzo 2026 per tutti i segni. Il Meteo di Leone (Marzo 2026) Amore: 35 (meno orgoglio, più autenticità) Lavoro: 45 (fase di ristrutturazione strategica) Benessere: 35 (energia buona, attenzione al sovraccarico) Giorno migliore: 5 marzo Giorno delicato: 19 marzo Giorni sì: 3–6 marzo, 22 marzo.