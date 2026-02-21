Oro e Paura nel Half-Pipe | Ferreira Vince Infortunio Lee Scuote

Alex Ferreira ha vinto la medaglia d’oro nell’half-pipe, dopo aver superato un avversario molto forte. La gara si è svolta tra tensione e entusiasmo, ma un infortunio ha coinvolto Lee, che si è infortunato durante la prova. Ferreira ha mostrato grande determinazione, approfittando anche della situazione di emergenza. La competizione si è conclusa con una vittoria che resterà nella memoria degli appassionati di sport estremi. La scena ora si sposta sulla salute di Lee.

Alex Ferreira Conquista l’Oro nell’Half-Pipe: Una Vittoria Segnata da Preoccupazioni per la Sicurezza. Livigno, 20 febbraio 2026 – L’atleta statunitense Alex Ferreira ha trionfato nell’half-pipe dello sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, completando un palmarès che include l’argento di Pyeongchang 2018 e il bronzo di Pechino 2022. La competizione, disputata sulle nevi del Piccolo Tibet, è stata però segnata da un grave infortunio al coreano Seunghun Lee e da una serie di cadute che hanno sollevato interrogativi sulla sicurezza della disciplina. Un Infortunio e un Tracciato Sotto Esame.🔗 Leggi su Ameve.eu

Giappone trionfa nell’half-pipe olimpico di Livigno: Totsuka oro, dominio nipponico e interrogativi sull’Italia.Yuto Totsuka ha vinto l’oro nell’half-pipe di Livigno, perché il Giappone ha mostrato la sua forza nello snowboard.

