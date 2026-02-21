Oro e Paura nel Half-Pipe | Ferreira Vince Infortunio Lee Scuote
Alex Ferreira ha vinto la medaglia d’oro nell’half-pipe, dopo aver superato un avversario molto forte. La gara si è svolta tra tensione e entusiasmo, ma un infortunio ha coinvolto Lee, che si è infortunato durante la prova. Ferreira ha mostrato grande determinazione, approfittando anche della situazione di emergenza. La competizione si è conclusa con una vittoria che resterà nella memoria degli appassionati di sport estremi. La scena ora si sposta sulla salute di Lee.
Alex Ferreira Conquista l’Oro nell’Half-Pipe: Una Vittoria Segnata da Preoccupazioni per la Sicurezza. Livigno, 20 febbraio 2026 – L’atleta statunitense Alex Ferreira ha trionfato nell’half-pipe dello sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, completando un palmarès che include l’argento di Pyeongchang 2018 e il bronzo di Pechino 2022. La competizione, disputata sulle nevi del Piccolo Tibet, è stata però segnata da un grave infortunio al coreano Seunghun Lee e da una serie di cadute che hanno sollevato interrogativi sulla sicurezza della disciplina. Un Infortunio e un Tracciato Sotto Esame.🔗 Leggi su Ameve.eu
Olimpiadi: a Livigno Alex Ferreira conquista la medaglia che gli mancava nell'half-pipeAlex Ferreira ha vinto l'oro nell'half-pipe alle Olimpiadi di Livigno, colmando una lacuna nella sua carriera.
Giappone trionfa nell’half-pipe olimpico di Livigno: Totsuka oro, dominio nipponico e interrogativi sull’Italia.Yuto Totsuka ha vinto l’oro nell’half-pipe di Livigno, perché il Giappone ha mostrato la sua forza nello snowboard.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Olimpiadi, Brignone vince l’oro e le avversarie s’inchinano. FOTO; Lo psicologo di Federica Brignone: La sua forza è l'antifragilità. Ha vinto l'oro perché ha una testa da vincente; Dalla paura al trionfo: l’oro olimpico di Federica Brignone; Brignone, oro e rinascita: cosa succede nella mente di un campione dopo un trauma.
Dalla paura al trionfo: l'oro olimpico di Federica BrignoneCORTINA (ITALPRESS) - Dalla paura di non tornare più in pista a un oro che sembrava impensabile. Federica Brignone si racconta dopo il trionfo ... notizie.tiscali.it
Slalom gigante, Federica Brignone scrive la storia: oro e secondo titolo ai Giochi 2026CORTINA – Federica Brignone è medaglia d’oro nel gigante dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. L’azzurra ha chiuso la gara con un tempo complessivo di 2’13?50. Argento a +0?62 per la svedese Sar ... dire.it
MILANO CORTINA | Sbatte la testa nell'halfpipe, neozelandese via in barella. Incidente durante le qualificazioni per Ives, è cosciente e stabile. #ANSA x.com
MILANO CORTINA | Sbatte la testa nell'halfpipe, neozelandese via in barella. Incidente durante le qualificazioni per Ives, è cosciente e stabile. #ANSA - facebook.com facebook