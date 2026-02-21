Ordini infermieri | Sacrificio di Domenico un monito a fare meglio
Gli ordini degli infermieri sottolineano come il sacrificio di Domenico rappresenti un richiamo a migliorare le pratiche professionali. In un messaggio ufficiale, si evidenzia che le difficoltà affrontate durante il suo percorso evidenziano l’importanza di rafforzare la formazione e la sicurezza sul lavoro. La comunicazione invita a riflettere sull’impegno quotidiano degli operatori sanitari. La vicenda di Domenico accende l’attenzione sulla necessità di interventi concreti nel settore.
Tempo di lettura: 2 minuti “L’angoscia permanente che ci ha attanagliato in tutti questi strazianti giorni oggi si trasforma in dolore. Un vuoto immenso e opprimente ci circonda. Le immagini del piccolo Domenico e di sua madre, donna coraggiosa e esemplare, resteranno per sempre nei nostri occhi. Anche come monito. Soprattutto per chi come noi che della salute degli altri se ne occupa per professione. E anche come sprone. Si, come sollecitazione etica e professionale a dare sempre di più e il meglio di noi stessi nel prenderci cura delle persone, soprattutto quelle più fragili e indifese”. Cosi gli Ordini delle Professioni Infermieristiche di Napoli e Bolzano hanno inteso esprimere il loro profondo cordoglio per la morte del piccolo Domenico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Milleproroghe, Ordini infermieri: "Bene emendamento su deroghe incompatibilità"L'Ordine degli infermieri ha accolto con soddisfazione l'approvazione dell'emendamento al decreto Milleproroghe, deciso dalle commissioni della Camera, che permette agli infermieri pubblici di lavorare oltre l'orario senza rischiare incompatibilità.
