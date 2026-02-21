Orario Risultati in Diretta e Card Completa di Ryan Garcia vs Mario Barrios

Ryan Garcia ha messo a segno un knockout nel quinto round contro Mario Barrios, dopo una sequenza di colpi precisi. La causa principale è stata la strategia aggressiva del giovane pugile, che ha sfruttato al massimo le aperture dell’avversario. La serata si concentra sui risultati in tempo reale e sulla card completa dell’evento, attirando l’attenzione di molti appassionati. L’incontro si è concluso con un risultato che potrebbe influenzare il futuro delle classifiche mondiali.

Una serata di pugilato di alto profilo porta al tappeto due protagonisti della categoria welter, in un incontro che mette in palio il titolo mondiale e propone una card ricca di contese di rilievo. Da una parte, il campione in carica difende la cintura in una sfida che promette ritmo e potenza; dall'altra, un avversario esperto cerca di sfondare a livello mondiale superando una stagione recente non priva di ostacoli. L'evento si svolge al T-mobile Arena di Las Vegas e viene trasmesso in tutto il mondo tramite DAZN PPV e DAZN Ultimate Tier, offrendo una finestra di intrattenimento di rilievo per gli appassionati di boxe.