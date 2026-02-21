ora tocca al mercato mettere ordine nei prezzi

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato i dazi imposti nell'aprile 2025 dall’amministrazione Trump, influenzando le politiche commerciali del paese. La decisione si riflette sui costi dei beni importati e sulle scelte delle aziende. Ora il mercato si prepara a riorganizzare i prezzi, in un momento di tensioni tra protezionismo e libero scambio. Questa sentenza potrebbe cambiare il quadro delle tariffe commerciali in modo definitivo.

Ci sono sentenze che fanno giurisprudenza. E ci sono sentenze che fanno politica economica. La decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti contro i dazi imposti nell'aprile 2025 dall'amministrazione Trump appartiene alla seconda categoria. Perché qui non è in discussione una virgola normativa. È stato messo un limite a un'idea: che il commercio globale si governi a colpi di emergenza proclamata e tariffe brandite come randelli. Trump aveva scelto la via più rapida: per farla breve, fino al 25% di dazi su interi comparti, promessa di riportare a casa la manifattura, incasso stimato 300 miliardi di dollari l'anno per le casse federali.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La legge ha parlato, ma ora tocca al mercato mettere ordine nei prezziLa Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso di invalidare i dazi commerciali imposti dall’amministrazione Trump nel 2025, provocando un impatto diretto sui prezzi di alcuni prodotti.

