Opposizioni all’attacco | A 18 mesi dall’elezione immobilismo e incapacità

Le opposizioni criticano duramente il sindaco Marco Massari, accusandolo di immobilismo e incapacità dopo 18 mesi dall’insediamento. La discussione si è concentrata sullo stato del centro storico, che secondo alcuni rappresenta ancora una preoccupazione reale, non solo percepita. Massari ha ammesso che la sicurezza è una problematica concreta, ma ha sottolineato di non possedere soluzioni immediate. La polemica si infiamma, mentre i cittadini attendono risposte concrete.

Si accende il confronto politico sul centro storico dopo le dichiarazioni del sindaco Marco Massari, che ha riconosciuto come quella della sicurezza sia "una realtà, non solo una percezione", aggiungendo però di "non avere la bacchetta magica" per risolvere problemi complessi. Parole che hanno provocato una reazione compatta delle opposizioni, dal centrodestra ai civici. "Dire "non abbiamo la bacchetta magica" non è una spiegazione: è una resa, la confessione di un fallimento politico e amministrativo", attacca il capogruppo di Fratelli d’Italia, Cristian Paglialonga. Secondo l’esponente dell’opposizione, le affermazioni del primo cittadino "suonano come un’ammissione di impotenza di fronte ai problemi reali di sicurezza, degrado e desertificazione commerciale" e rappresenterebbero "un alibi per coprire immobilismo e incapacità".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Commissariamento Umbria, opposizione all'attacco: "Scaricata responsabilità sul governo per nascondere incapacità"L'opposizione critica il commissariamento dell'Umbria sul dimensionamento scolastico, accusando la presidente Proietti e il Partito Democratico di scaricare responsabilità sul governo per nascondere proprie inefficienze.

Assegno unico, nei primi 11 mesi erogati dall'Inps 18,1 miliardiNel corso dei primi 11 mesi del 2025, l'INPS ha erogato complessivamente 18,1 miliardi di euro per l’assegno unico e universale per i figli a carico, confermando l’importanza di questa misura per le famiglie italiane.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.