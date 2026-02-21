Operazioni finanziarie sospette e riciclaggio Viterbo sfiora le 400 segnalazioni

Viterbo ha registrato quasi 400 segnalazioni legate a operazioni finanziarie sospette e riciclaggio, secondo i dati del sistema di allerta antiriciclaggio della Banca d’Italia. Questi numeri indicano un aumento delle segnalazioni provenienti da banche e uffici finanziari locali, che cercano di bloccare attività illecite. La provincia si distingue per la crescita delle segnalazioni rispetto agli anni precedenti, segno di un’attenzione più alta sulle operazioni sospette. La questione resta al centro dell’attenzione delle autorità locali.

?Il sistema di allerta antiriciclaggio della Banca d'Italia tiene i riflettori puntati sulla provincia di Viterbo. Secondo l'ultimo annuale dell'Unità di informazione finanziaria, il territorio mostra una costante attività di monitoraggio sui flussi di denaro dubbi. I numeri complessivi del 2025 evidenziano come le sentinelle del sistema creditizio e i professionisti della zona abbiano alzato il livello di guardia contro il possibile reimpiego di capitali illeciti.?Le statistiche ufficiali fotografano una realtà provinciale caratterizzata da 399 segnalazioni di operazioni sospette effettuate nell'arco dei dodici mesi.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Riciclaggio e operazioni finanziarie sospette: a Latina oltre mille segnalazioni in un anno alla Banca d'ItaliaA Latina, le autorità hanno ricevuto oltre mille denunce di riciclaggio e operazioni finanziarie sospette nel corso di un anno, evidenziando un aumento delle attività illecite nel territorio.

Riciclaggio e operazioni finanziarie sospette: a Frosinone oltre 800 segnalazioni in un anno alla Banca d'ItaliaA Frosinone, le autorità hanno inviato più di 800 segnalazioni di operazioni sospette alla Banca d’Italia in un solo anno, a causa di sospetti di riciclaggio e attività finanziarie illecite.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.