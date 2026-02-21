Operazione antidroga nel Canavese in azione oltre 100 militari | 19 denunciati e 6 arrestati

Nell'ambito di un'operazione antidroga nel Canavese, più di cento militari hanno eseguito perquisizioni in diverse abitazioni. Dieci persone sono state denunciate e sei sono finite in manette, tra cui alcuni sospettati di gestire lo spaccio in zone centrali del territorio. Le forze dell’ordine hanno sequestrato droga e denaro durante i controlli, che hanno coinvolto anche unità cinofile. L’azione ha riguardato principalmente abitazioni e locali commerciali di alcuni sospettati.

Sequestrati circa 125.000 euro in contanti, quasi 8 kg di hashish e altro stupefacente Un dispositivo di oltre cento militari della linea territoriale e dei reparti speciali del comando provinciale di Torino - con il supporto del nucleo cinofili della polizia locale di Strambino - ha dato esecuzione a un decreto di perquisizione personale e locale nei confronti di 25 persone ritenute responsabili, a vario titolo e in maniera continuata e in concorso, di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. L’operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, messa in campo dai carabinieri della compagnia di Ivrea sotto il coordinamento della Procura eporediese, è scattata alle prime ore dell’alba di giovedì 19 febbraio ed è terminata in serata.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Genova, operazione antidroga nel centro storico e periferie: sei arrestati e sequestri, allarme spaccio diffuso.A Genova, le forze dell’ordine hanno fatto irruzione nel centro storico e nelle periferie, arrestandendo sei persone coinvolte nello spaccio di droga.

Meloni a Torino per far visita a militari e agenti feriti al corteo per Askatasuna, 2 arrestati e 3 denunciatiLa premier Giorgia Meloni si è recata a Torino per incontrare gli agenti feriti durante gli scontri avvenuti dopo il corteo organizzato dal centro sociale Askatasuna.

