openai aveva pensato di segnalare alla polizia canadese jesse van rootselaar responsabile della strage di tumbler ridge

OpenAI ha deciso di non segnalare alla polizia canadese Jesse Van Rootselaar, coinvolto in una violenta sparatoria a Tumbler Ridge. La società, responsabile di ChatGPT, aveva considerato l’ipotesi di intervenire, ma alla fine ha scelto di non farlo. La discussione interna si è concentrata sulle implicazioni legali e sulla privacy. La vicenda ha attirato l’attenzione sui limiti delle aziende tecnologiche nel gestire situazioni di emergenza. La decisione rimane al centro di un acceso dibattito.

OpenAI, la società proprietaria del software di intelligenza artificiale ChatGPT, ha rivelato che, lo scorso giugno, aveva valutato se segnalare o meno alla polizia canadese Jesse Van Rootselaar, responsabile della strage di Tumbler Ridge. L’11 febbraio, la diciottenne (era nata biologicamente di sesso maschile, ma si identificava nel genere femminile) ha ucciso otto persone in una sparatoria e poi si è suicidata. La società ha raccontato di aver rilevato una reiterazione di attività violente nel profilo della giovane nel corso del tempo. Proprio per questo, aveva sospeso il suo account nel giugno del 2025.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

