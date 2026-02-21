Onlyoffice documenti recensione | potente alternativa gratuita a microsoft office su android

OnlyOffice ha riscosso interesse dopo aver lanciato una nuova versione gratuita che permette di modificare documenti direttamente su Android. La piattaforma si propone come una valida alternativa a Microsoft Office, offrendo strumenti di editing avanzati senza costi. Molti utenti hanno già iniziato a provarla sui loro dispositivi mobili, apprezzando la semplicità d’uso e le funzionalità complete. La diffusione di questa app potrebbe cambiare il modo di lavorare con i documenti su smartphone e tablet.

ONLYOFFICE rappresenta una suite di ufficio gratuita ed open source che consente di creare e modificare documenti di testo, fogli di calcolo e presentazioni direttamente in-app, con disponibilità su google play e accesso anche da pc tramite il sito ufficiale. l'analisi evidenzia le principali funzionalità di creazione e modifica di testi, fogli di calcolo e presentazioni, insieme alle opzioni di formattazione, integrazione con il cloud, collaborazione e l'esperienza utente.

Onlyoffice documents recensione una potente alternativa gratuita a microsoft office su androidOnlyoffice ha riscosso attenzione come alternativa gratuita a Microsoft Office su Android, grazie alle sue funzionalità complete.

