Omoda 7 SHS-P oltre la tecnologia

Omoda 7 SHS-P ha fatto il suo debutto portando una nuova soluzione ibrida sul mercato. La causa della sua presentazione è l’esigenza di offrire un’auto più efficiente e sostenibile. La vettura si distingue per un sistema ibrido plug-in avanzato e un design moderno, pensato per attirare i clienti attenti all’ambiente. La casa automobilistica ha puntato su tecnologie innovative per differenziarsi dai modelli precedenti. La sua uscita apre nuove possibilità nel segmento delle auto ibride.

Benvenuta Omoda 7 SHS-P. L'ultima nata del marchio cinese Omoda & Jaecoo è una hybrid plug-in ricchissima di tecnologia e si presenta con una sorpresa davvero innovativa. Il bigliettino da visita di questo modello, è infatti, un dettaglio che farà probabilmente da apripista: il display che si sposta. Grazie ad un sistema di scorrimento, infatti, lo screen a 15'6 si muove (tramite comando fisico o vocale) dalla posizione di guida a quella del passeggero. Per il resto, Omoda 7 SHS-P ha un design innovativo che segue il motto del brand che fa capo al gruppo Chery: «Arte in movimento». L'esperienza a bordo, in effetti, è molto piacevole e confortevole, il test drive che abbiamo effettuato per le strade trafficate di Milano lo ha dimostrato.