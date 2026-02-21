Omicidio Rogoredo gli inquirenti valutano l’ipotesi di un eventuale pizzo chiesto dal poliziotto a Mansouri

L’uccisione dello spacciatore nel boschetto Rogoredo da parte di un poliziotto potrebbe nascondere un’estorsione. Gli ultimi sviluppi dell’inchiesta sulla morte di Abderrahim Mansouri, durante un blitz nella nota piazza di spaccio di Milano, farebbero emergere un quadro più opaco rispetto alla legittima difesa con cui l’agente ha motivato lo sparo contro il 28enne. Un’ipotesi di “pizzo” sui cui si starebbero concentrando le indagini. Le indagini sulla morte di Mansouri a Milano Secondo quanto riportato da Ansa, il nuovo scenario potrebbe prendere forma dagli ultimi elementi raccolti sulla morte di Abderrahim Mansouri, ucciso con un colpo esploso dall’assistente capo Carmelo Cinturrino durante un’operazione antidroga nel cosiddetto boschetto di Rogoredo, il 26 gennaio.🔗 Leggi su Virgilio.it

Rogoredo, le voci sul poliziotto indagato per l’omicidio di Mansouri: «Chiedeva il pizzo ai pusher»A Rogoredo, il caso di Carmelo Cinturrino si complica dopo che si sono diffuse voci su un possibile coinvolgimento nel tentativo di estorsione ai pusher.

Mansouri ucciso dal poliziotto a Rogoredo, Mario Giordano contro l'indagine per omicidio: "Gli darei medaglia"Mario Giordano difende il poliziotto coinvolto nella sparatoria a Rogoredo.

Ucciso da un poliziotto a Rogoredo, si rafforza l'ipotesi di omicidio volontarioLa versione dell'agente che ha sparato è che la vittima gli avrebbe puntato contro una pistola e a quel punto lui ha reagito. Ma ci sono dubbi sul fatto che Mansouri abbia mai impugnato quell'arma, ... rainews.it

Abderrahim Mansouri ucciso a Rogoredo da Carmelo Cinturrino, il poliziotto avrebbe mentito sui soccorsiL'agente Cinturrino indagato per l'omicidio di Mansouri a Rogoredo avrebbe mentito sulla chiamata al 118 dopo lo sparo. Proseguono le indagini ... virgilio.it

#Rogoredo L’agente indagato per l’omicidio volontario del pusher ucciso nel boschetto, avrebbe mentito ai colleghi dicendogli di aver chiamato i soccorsi, quando il 28enne era a terra agonizzante dopo il colpo alla testa. La chiamata in realtà sarebbe partit - facebook.com facebook

Sparatoria di Rogoredo, ascoltati per ore i 4 agenti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso. Si rafforza l'ipotesi dell'omicidio volontario x.com