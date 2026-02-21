Omicidio pusher Rogoredo amici della vittima | Dal poliziotto richieste quotidiane di denaro e droga
Gli amici della vittima affermano che un poliziotto chiedeva ogni giorno denaro e droga, collegando queste richieste alla morte del pusher di 28 anni ucciso il 26 gennaio nel bosco di Rogoredo. La testimonianza svela presunti ricatti che avrebbero alimentato la spirale di violenza. La ricostruzione aggiunge un dettaglio concreto alla vicenda, lasciando aperta la domanda sulle responsabilità di chi avrebbe esercitato pressioni indebite. La scena del delitto rimane sotto osservazione.
Si infittisce la trama dell’omicidio del pusher 28enne ucciso lo scorso 26 gennaio nel bosco della droga di Rogoredo e l’assistente capo del commissariato Macenare Carmelo Cinturrino che lo avrebbe ucciso con un colpo di pistola alla testa. A sollevare dubbi, sarebbero i racconti di alcuni conoscenti della vittima, ora al vaglio degli inquirenti, secondo cui Cinturrino avrebbe chiesto quotidianamente denaro e droga ad Abderrahim Mansouri. Qualcuno, inoltre, avrebbe anche quantificato le richieste che ammonterebbero a 200 euro e a 5 grammi di cocaina al giorno. E così, in modo sistematico avrebbe fatto con altri pusher del boschetto di Rogoredo, considerato semplicemente come la più grande piazza di spaccio della Lombardia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Rogoredo, gli amici del pusher: "Dal poliziotto richieste quotidiane di denaro e droga"A Rogoredo, alcuni amici di un uomo sospettato di spaccio raccontano che un poliziotto chiede loro spesso soldi e droga.
Omicidio pusher di Rogoredo, gli spacciatori: "Il poliziotto ci chiedeva soldi e droga"Un pusher di Rogoredo è stato ucciso, e i sospetti degli spacciatori puntano a un poliziotto che avrebbe chiesto denaro e droga.
Pusher ucciso dal poliziotto a Rogoredo. L'ipotesi del pizzo confermata dai conoscenti della vittima'Dal poliziotto richieste quotidiane di denaro e droga'. Dagli interrogatori degli altri quattro poliziotti indagati l'emersione di comportamenti borderline e illegali su cui si indaga ... rtl.it
Omicidio Rogoredo, gli amici di Zack: Cinturrino chiedeva 200 cento euro e 5 grammi di coca al giornoAbderrahim Mansouri a un certo punto avrebbe detto di no e confidato di aver paura delle reazioni del poliziotto ora indagato per omicidio volontario ... msn.com
Omicidio pusher di Rogoredo, testimoni:”Dal poliziotto richieste quotidiane di denaro e droga”. Per l'assistente capo Cinturrino si rafforza l'ipotesi di omicidio volontario. "Gestì da solo le fasi successive alla morte di Mansouri" hanno dichiarato i 4 colleghi. x.com
Radio1 Rai. . L’inchiesta sull’uccisione di un pusher nel boschetto della droga di #Rogoredo, a Milano, il 26 gennaio scorso. Dopo gli interrogatori dei colleghi che erano con lui, si rafforza l’accusa di omicidio volontario nei confronti del poliziotto indagato Sim - facebook.com facebook