Omicidio pusher Rogoredo amici della vittima | Dal poliziotto richieste quotidiane di denaro e droga

Gli amici della vittima affermano che un poliziotto chiedeva ogni giorno denaro e droga, collegando queste richieste alla morte del pusher di 28 anni ucciso il 26 gennaio nel bosco di Rogoredo. La testimonianza svela presunti ricatti che avrebbero alimentato la spirale di violenza. La ricostruzione aggiunge un dettaglio concreto alla vicenda, lasciando aperta la domanda sulle responsabilità di chi avrebbe esercitato pressioni indebite. La scena del delitto rimane sotto osservazione.

Si infittisce la trama dell’omicidio del pusher 28enne ucciso lo scorso 26 gennaio nel bosco della droga di Rogoredo e l’assistente capo del commissariato Macenare Carmelo Cinturrino che lo avrebbe ucciso con un colpo di pistola alla testa. A sollevare dubbi, sarebbero i racconti di alcuni conoscenti della vittima, ora al vaglio degli inquirenti, secondo cui Cinturrino avrebbe chiesto quotidianamente denaro e droga ad Abderrahim Mansouri. Qualcuno, inoltre, avrebbe anche quantificato le richieste che ammonterebbero a 200 euro e a 5 grammi di cocaina al giorno. E così, in modo sistematico avrebbe fatto con altri pusher del boschetto di Rogoredo, considerato semplicemente come la più grande piazza di spaccio della Lombardia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

