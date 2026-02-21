Omicidio pusher di Rogoredo gli spacciatori | Il poliziotto ci chiedeva soldi e droga
Un pusher di Rogoredo è stato ucciso, e i sospetti degli spacciatori puntano a un poliziotto che avrebbe chiesto denaro e droga. Le accuse emergono da alcune testimonianze raccolte in strada, mentre le autorità indagano sulle motivazioni dell'omicidio. Nessuna prova concreta al momento collega ufficialmente l’agente agli eventi, ma le voci continuano a circolare tra i membri del quartiere. La vicenda resta aperta e suscita preoccupazione tra gli abitanti.
Gli spacciatori del bosco di Rogoredo lo hanno raccontato agli avvocati della famiglia della vittima che hanno fornito una lunga lista a procura e squadra mobile Per il momento si tratta di voci ancora da verificare. Di concreto, attualmente, non c’è nulla: solo una lista di persone. Tutti pusher del bosco di Rogoredo che, stando a quanto trapelato, avrebbero raccontato di essere stati taglieggiati da Carmelo Cinturrino, il poliziotto accusato di omicidio volontario per aver ucciso con un colpo di pistola Abderrahim Mansouri. Le testimonianze sono state raccolte da Debora Piazza e Marco Romagnoli, avvocati della vittima, che hanno fornito un elenco di nomi da sentire alla procura di Milano e alla squadra mobile. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
