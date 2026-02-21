Omicidio Pierina spunta un' altra amante di Dassilva | Ci siamo frequentati dopo l' omicidio

Pierina Paganelli è stata uccisa il 3 ottobre a Rimini, un fatto che ha attirato l’attenzione sulla relazione tra Louis Dassilva e Manuela Bianchi, nuora della vittima. Durante le indagini, è emersa la presenza di un’altra donna, che rivela di aver avuto contatti con Dassilva dopo il delitto. Questa scoperta apre nuovi interrogativi sul movente e sulla possibile complicità. La polizia sta approfondendo i legami tra le persone coinvolte nel caso.

© Ilgiornale.it - Omicidio Pierina, spunta un'altra amante di Dassilva: "Ci siamo frequentati dopo l'omicidio"

Delitto di Rimini: e se il movente crollasse? Nell’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini il 3 ottobre 2023, Louis Dassilva è l’unico indagato: per lui si ipotizza un movente ben preciso, legato alla sua relazione extraconiugale con la nuora della vittima, Manuela Bianchi. Tanto che il gip Vinicio Cantarini, nel respingere l’istanza di scarcerazione di Dassilva, in custodia cautelare da luglio 2024, scrive che il movente consisterebbe nell’“eliminare la povera Pierina Paganelli temendo, il Dassilva, che le rivelazioni dell'anziana donna sulla loro relazione adulterina avrebbero ‘annientato’, in un colpo, il proprio mondo affettivo, ossia la relazione amorosa con la Bianchi”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it Omicidio Pierina Paganelli, spunta un’altra relazione di Dassilva: la difesa punta a smontare il movente passionaleLa procura indaga su Louis Dassilva, sospettato di aver ucciso Pierina Paganelli. Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva resta in carcere: la decisione del RiesameIl Tribunale del Riesame di Bologna ha confermato il carcere per Louis Dassilva, l’unico sospettato dell’omicidio di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni trovata morta nella sua casa. Rimini delitto Pierina Paganelli i legali di Louis Dassilva dopo la conferma del carcere Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pierina Paganelli: spunta un'altra amante di Louis, il movente regge?; Quarto Grado: Puntata del 13 febbraio Video; Quarto Grado: Puntata del 20 febbraio Video. Omicidio Pierina Paganelli/ Scoop di Carmelo Abbate: C’è un’altra indagata per falsa testimonianzaL'omicidio di Pierina Paganelli a Quarto Grado con lo scoop di Carmelo Abbate in diretta tv: ci sarebbe un'altra indagata ... ilsussidiario.net Omicidio Pierina Paganelli, il video di Valeria e Dassilva: Non ci è riuscitaNuovi dettagli sono emersi sul caso dell'omicidio Pierina Paganelli: il video del confronto tra Valeria e Dassilva in carcere. newsmondo.it Dentro la notizia. . Omicidio Pierina: le intercettazioni in carcere tra Valeria e Louis a #DentrolaNotizia - facebook.com facebook Omicidio #PierinaPaganelli, la nuora Manuela Bianchi convocata in Procura a Rimini x.com