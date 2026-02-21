Olio di Bari sotto attacco | l’invasione tunisina rischia l’eccellenza

L’olio di Bari sta affrontando una crisi a causa dell’aumento delle importazioni tunisine. La presenza crescente di olio straniero nel mercato locale mette a rischio la qualità e la reputazione dell’eccellenza pugliese. I produttori locali si lamentano di una concorrenza sleale e di difficoltà nel mantenere i prezzi. La situazione si fa più complicata con il calo delle vendite e il rischio di perdere la tradizione secolare dell’olio di alta qualità. La questione resta aperta e senza risposte definitive.

