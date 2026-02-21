olimpiadi zero emission la sfida dei trasporti di milano cortina 2026

Milano-Cortina 2026 punta a zero emissioni nei trasporti durante le Olimpiadi. La decisione di eliminare le auto diesel e di incentivare mezzi elettrici ha portato all’allestimento di più stazioni di ricarica in tutta la regione. Per garantire la sostenibilità, sono stati messi a punto percorsi dedicati e servizi di trasporto pubblico potenziati. Questa scelta mira a ridurre l’impatto ambientale e a promuovere una mobilità più verde. La sfida ora è mettere in pratica tutte queste iniziative.

I XXV Giochi olimpici invernali di Milano - Cortina che si concluderanno domani hanno rappresentano una sfida non solo per lo sport, ma anche per la mobilità. Con migliaia di atleti e oltre un milione di spettatori attesi, il Gruppo FS e i partner locali hanno attivato un piano straordinario che ha trasformato il Nord Italia in un laboratorio a cielo aperto per la mobilità integrata e sostenibile. Oltre ai treni Frecciarossa utilizzati per collegare direttamente l’aeroporto di Malpensa con le direttrici di Venezia e Udine, riducendo i tempi di trasferimento per le delegazioni internazionali, grazie al servizio ’ FrecciaLink ’ un sistema combinato di treno e bus ha permesso di raggiungere le valli più impervie, come la Val di Fiemme e il Cadore, partendo da hub strategici come Roma e Bologna.🔗 Leggi su Quotidiano.net

