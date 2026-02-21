Olimpiadi verso la chiusura primi bilanci positivi

Le Olimpiadi stanno per concludersi e già si possono tracciare i primi risultati. La provincia di Sondrio ha beneficiato di un’ampia copertura mediatica, grazie alle competizioni sulla storica pista Stelvio di Bormio e alle attività nei parchi di Livigno. Gli eventi hanno attirato numerosi appassionati e turisti, portando un incremento di visite e interesse nella regione. La presenza di atleti di alto livello ha attirato l’attenzione di molti spettatori.

I Giochi sono ancora in corso, ma si può già stilare un primo bilancio olimpico. Per la provincia di Sondrio, il ritorno mediatico è stato notevole grazie alle gare disputate sulla mitica pista Stelvio di Bormio e a Livigno nei due park. Sulle nevi valtellinesi sono state scritte pagine indimenticabili dello sport a cinque cerchi. "Il bilancio è positivo per la Valtellina, per la Lombardia e per tutto il sistema Italia – commenta Loretta Credaro, vicepresidente nazionale di Confcommercio con delega alle Olimpiadi invernali 2026 e numero uno di Confcommercio Sondrio – e crediamo che la visibilità per il brand Valtellina non sia mai stata così elevata.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

