Olimpiadi | Sighel sfida il ghiaccio Cassinelli svela la tensione
Andrea Cassinelli commenta le sfide della finale olimpica, evidenziando il rischio affrontato da Pietro Sighel durante la gara. Cassinelli sottolinea quanto sia stato difficile mantenere la concentrazione tra le alte temperature e le intense emozioni, mentre Sighel ha rischiato di perdere l’equilibrio in più occasioni. La competizione ha messo in evidenza la tensione tra i pattinatori italiani, che si preparano a nuove sfide sul ghiaccio.
Il pattinatore italiano Andrea Cassinelli ha espresso la sua soddisfazione e ha analizzato le difficoltà della competizione, sottolineando il rischio corso dal compagno Pietro Sighel durante la finale olimpica. La gara, descritta come particolarmente nervosa fin dalle battute iniziali, ha gli atleti italiani mantenere la calma nonostante le sfide del tracciato e la forte competizione. L’evento si è svolto oggi, 21 febbraio 2026, e ha catalizzato l’attenzione degli appassionati di sport invernali. Le parole di Andrea Cassinelli, rilasciate a margine della competizione, offrono uno spaccato delle tensioni e delle dinamiche che caratterizzano le finali olimpiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Milano-Cortina, bronzo italiano nella staffetta maschile 5000m short track, festeggiano Sighel, Nadalini, Spechenhauser e CassinelliL'Italia conquista un bronzo nella staffetta maschile 5000 metri di short track ai Giochi di Milano-Cortina, con Sighel, Nadalini, Spechenhauser e Cassinelli che festeggiano sul podio.
Hockey ghiaccio, ancora tensione tra NHL ed organizzatori di Milano Cortina 2026: “Se il ghiaccio sarà impraticabile, non giocheremo”Le tensioni tra la NHL e gli organizzatori di Milano Cortina 2026 si intensificano, a causa delle preoccupazioni sulla pista di hockey su ghiaccio.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, venerdì 20 febbraio; Olimpiadi in diretta: short track, bronzo per la staffetta uomini dei 5000. Fontana quinta nei 1500; Milano Cortina, il programma di mercoledì 18 febbraio: gli azzurri in gara; Olimpiadi invernali 2026, short track: Staffetta 3000 donne in finale.
Olimpiadi: 27esima medaglia per l’Italia. Sighel si prende rivincita e bronzo nella staffetta short trackL’Italia continua a conquistare medaglie a Milano-Cortina 2026. La numero 27, di bronzo, arriva dalla staffetta maschile di short track disputata sulla ... ecovicentino.it
Olimpiadi, Pietro Sighel penalizzato in tre gare dal giudice. Durissima la Federazione: Decisioni incoerenti e contradditorie. Il quadro è grave e preoccupanteMILANO. Una presa di posizione durissima e nettissima per tutelare il proprio atleta di punta vittima di alcune palesi ingiustizie. Non una, non due, ma ben tre in altrettante gare. E, allora, in segu ... ildolomiti.it
È festa azzurra a Casa Italia: Sighel, Spechenhauser, Nadalini e Cassinelli celebrano il bronzo nello Short Track #Corrieredellosport #Olimpiadi x.com
Olimpiadi Milano Cortina, ancora una medaglia a trazione trentina: è bronzo nella staffetta maschile short track 5.000 metri con Pietro Sighel, e Thomas Nadalini insieme a Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli. - facebook.com facebook