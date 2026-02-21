Olimpiadi | pressione genitoriale quando l’oro costa la salute

Olimpiadi, Genitori e Pressione: Quando l’Ambizione Sportiva Mette a Rischio la Salute Mentale degli Atleti. Le recenti Olimpiadi di Milano Cortina hanno sollevato un dibattito cruciale sul ruolo delle famiglie nel percorso degli atleti, mettendo in luce le complesse dinamiche tra supporto genitoriale, aspettative e salute mentale. Dalle scene di esultanza alla ricerca dello sguardo del padre-allenatore, l’evento ha offerto spunti di riflessione sulle pressioni che gli sportivi devono affrontare, spesso amplificate dall’influenza dei propri cari. Il Peso dell’Eredità: Il Caso Malinin e la Proiezione Genitoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Federica Brignone oro alle Olimpiadi, perché quel casco con la tigre e quanto costaLa vittoria di Federica Brignone alle Olimpiadi si è concretizzata con un’ultima gara emozionante sulle Tofane.

Argomenti discussi: Il padre di Malinin disperato e lo sguardo del figlio Ilia che dice Perdonami. La pressione dei genitori-coach; Malinin e quel gesto del padre allenatore che fa infuriare il web: quanta pressione dai genitori...; Ilia Malinin, la caduta di un figlio: Non siamo macchine, siamo ragazzi; Ilia Malinin, la caduta e lo sfogo sui social del Quad God: Vile odio e insormontabile pressione.

Olimpiadi, genitori-allenatori e salute mentale: «Da Malinin a Brignone, l'importanza di una rete di supporto sana, anche in famiglia»Il pattinatore Ilia Malinin cerca invano lo sguardo del padre-allenatore Roman Skorniakov, chino con le mani nei capelli dopo il suo ottavo posto. Maria Rosa Ninna Quario, ... ilgazzettino.it

Malinin e quel gesto del padre allenatore che fa infuriare il web: quanta pressione dai genitori...Il Dio del ghiaccio ha confessato che pensava di fare il calciatore: Ma i miei non avevano tempo di portarmi agli allenamenti. Mamma Tatiana e papà Roman hanno partecipato alle Olimpiadi con l'Uzb ... corrieredellosport.it

Radio1 Rai. . #Olimpiadilnvernali2026 di #MilanoCortina2026. Domani l'esordio olimpico per lo #Scialpinismo. Michele Boscacci al microfono dei social di #Radio1: “È un mix di pressione e di curiosità. Vogliamo tutti un posto sul podio: peccato che i posti si - facebook.com facebook

#MilanoCortina2026 "La pressione delle Olimpiadi ti colpisce davvero", così lo statunitense Ilia #Malinin, dopo aver mancato il podio venerdì nel pattinaggio di figura, in cui era grande favorito. L'atleta ha iniziato le prime gare 15 anni fa ma ha solo 21 anni #i x.com