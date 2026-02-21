Olimpiadi perché le nazioni ospitanti ottengono risultati migliori rispetto all’edizione precedente | cosa dicono gli studi

Le nazioni che organizzano le Olimpiadi ottengono spesso risultati migliori rispetto alle edizioni passate, e questa tendenza si ripete anche quest’anno. Gli studi evidenziano come la preparazione e le risorse messe in campo favoriscano il successo degli atleti locali. In Italia, in particolare, il medagliere si è arricchito di nuove vittorie, grazie anche alle strutture sportive rinnovate e all'impegno delle squadre nazionali. La crescita delle performance italiane si può vedere chiaramente nei numeri ufficiali.

La protagonista e rivelazione delle Olimpiadi invernali disputate in Italia è l’Italia ( il medagliere aggiornato ). Ma com’è possibile? L’edizione di Milano – Cortina conferma che esiste un “ effetto nazione ospitante ”, meglio noto come “ host country boost ”. Secondo calcoli matematici e alcune statistiche, infatti, i paesi che organizzano i Giochi Olimpici ottengono risultati impronosticabili e nettamente superiori alle edizioni precedenti (e successive) in cui non sono i padroni di casa. Secondo gli studi effettuati dall’Università di Reading e da FiveThirtyEight – sito web statunitense specializzato in sondaggi, politica e sport – un paese ospitante registra mediamente un aumento di circa 12-13 medaglie totali rispetto alla sua media storica e un incremento del numero di ori di circa il 70 – 80% rispetto all’edizione precedente.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

