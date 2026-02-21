olimpiadi milano cortina quanto pagano gli atleti di tasse su medaglie e compensi

Gli atleti delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 non pagano tasse sui premi vinti. La Legge di Bilancio 2025 ha stabilito che le medaglie e i compensi ricevuti da atleti e paralimpici rimangano esenti da imposte. Questa misura riguarda anche eventuali premi in denaro e bonus concessi dalle federazioni sportive. La scelta mira a sostenere i talenti italiani e a rendere più attraente la partecipazione alle competizioni olimpiche di quest’anno. La decisione interessa tutti gli atleti in gara nei prossimi mesi.

I premi vinti dagli atleti alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 sono esentasse. La Legge di Bilancio 2025 ha previsto che i premi per le medaglie olimpiche e paralimpiche vinte quest’anno non subiscano alcuna ritenuta alla fonte e siano esclusi dalla base imponibile dei singoli atleti. Il legislatore ha facilitato la gestione fiscale dei premi da parte del Coni, perché gli importi vinti dagli atleti, tecnicamente parlando, sono soggetti a una ritenuta alla fonte del 20%, ma il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in passato, ha spesso e volentieri applicato la politica della rivalsa facoltativa, facendosi carico degli oneri fiscali, in modo da far arrivare nelle tasche degli atleti arrivi l’intero importo netto.🔗 Leggi su Quifinanza.it

