Olimpiadi Milano-Cortina le gare di oggi | il programma e gli orari
Oggi alle Olimpiadi di Milano-Cortina si svolgono diverse discipline, tra cui il curling maschile e l’hockey. La giornata si preannuncia intensa, con le gare più attese che iniziano già al mattino. Gli atleti si preparano a sfidarsi per conquistare medaglie importanti, mentre gli spettatori seguono con attenzione ogni movimento. La competizione prosegue fino a sera, con molte sfide ancora da disputare e risultati decisivi da aspettarsi.
Il penultimo giorno di gare alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 è molto ricco di competizioni: fra le tante, si assegna la medaglia d’oro per il curling maschile e quella di bronzo per l’hockey maschile. Medaglie e finaliSci acrobatico, salti a squadre mista (finali), dalle 10.45 al.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Olimpiadi Milano Cortina LIVE: Azzurri in gara oggi + risultati ora #MilanoCortina2026
Argomenti discussi: Portabandiera della Cerimonia di Chiusura Olimpica di Milano Cortina 2026; Milano-Cortina 2026: quale impatto economico avranno le Olimpiadi invernali?; I 10 momenti che hanno già segnato la storia delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026; Italiani in gara oggi 15 febbraio · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.
Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026 aggiornato: Italia a quota 26Per approfondire: Olimpiadi invernali, le medaglie vinte dall’Italia a Milano Cortina 2026 ... tg24.sky.it
Milano-Cortina, Italia a secco di medaglie nei 1500. Fontana quinta davanti a Sighel, oro alla CoreaTerribile incidente alle Olimpiadi di Milano Cortina, durante le qualificazioni dell'halfpipe maschile a Livigno. Il campione neozelandese Finley Melville Ives, tra i favoriti per una medaglia, è ... ilmattino.it
Rich Ruohonen: l'atleta più anziano delle Olimpiadi di Milano-Cortina - facebook.com facebook
#ANTEPRIMA CV 07-2026 #ANTEPRIMA "Cortina festeggia Milano gestisce" #Olimpiadi e #Vino funzionano ma non sempre e non per tutti Poi i dati della #vendemmia, @ProWein business report, export francese e bollicine Scandinavia Da lunedì sul #corrier x.com