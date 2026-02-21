Olimpiadi Milano-Cortina | le gare del 21 febbraio

Il 21 febbraio segna l’ultimo giorno delle Olimpiadi di Milano-Cortina, con dieci medaglie in palio. La giornata si apre con le gare di sci alpino e biathlon, attirando molti appassionati. Gli atleti si sfidano tra le montagne e le piste, cercando di conquistare il podio. La competizione si accende mano a mano che il sole tramonta, con le ultime sfide che tengono tutti col fiato sospeso. La giornata si conclude con la cerimonia di chiusura alle ore 20.

Dieci medaglie da assegnare. Il 21 febbraio è l’ultima giornata che propone gare fino a sera delle Olimpiadi di Milano-Cortin a. E ci saranno anche le finali per il terzo e quarto posto del torneo femminile di curling e di quello maschile di hockey su ghiaccio. Dalla mattina si comincia con le prime due manche di bob a 4 e gli aerials. Sempre al mattino si svolgeranno la 50 km di fondo e lo ski cross maschile. Lo scialpinismo sarà protagonista all’ora di pranzo con la staffetta mista. Il pomeriggio comincia con la Mass Start femminile di biathlon. Si prosegue con il bob a 2 femminile e l’attesissima finale del curling maschile a squadra.🔗 Leggi su Open.online

Olimpiadi Milano Cortina: programma di domani (sabato 21 febbraio). Orari, tv, ordine delle gareDomani, sabato 21 febbraio, le Olimpiadi Milano Cortina 2026 porteranno nuove medaglie in palio.

Olimpiadi invernali 2026 di Milano Cortina: gli azzurri del curling sognano il bronzo – Tutte le gare di oggi 10 febbraioMartedì 10 febbraio, a Milano e Cortina, gli azzurri del curling cercano il podio.

Olimpiadi Milano - Cortina 2026 - Storie italiane 30/01/2026

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.