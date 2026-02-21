Olimpiadi Milano-Cortina | Giovannini bronzo nel pattinaggio di velocità Trentesimo podio per l’Italia Il nuovo medagliere
Andrea Giovannini ha ottenuto il bronzo nella gara di mass start del pattinaggio di velocità ai Giochi di Milano-Cortina, portando l’Italia a raggiungere il suo trentesimo podio in questa edizione. La sua prestazione ha sorpreso gli appassionati, che hanno seguito con entusiasmo la competizione. La medaglia di Giovannini si aggiunge alle altre vittorie italiane, contribuendo a un nuovo record nel medagliere. La gara si è conclusa con un’accelerazione decisiva negli ultimi giri.
MILANO – Andrea Giovannini ha conquistato la medaglia di bronzo nella mass start del pattinaggio di velocità ai Giochi di Milano Cortina. L'azzurro regala così la 30a medaglia all'Italia. Francesca Lollobrigida chiude invece ai piedi del podio la sua prova nella mass start. L'olimpionica azzurra, dopo i due ori già vinti a Milano Cortina, sfugge il tris e finisce al quarto posto nella gara che fa calare il sipario sul programma dello speed skating.
