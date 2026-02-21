Olimpiadi Milano Cortina 2026 tutte le gare e gli appuntamenti di oggi

Oggi, il quattordicesimo giorno delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, l’Italia ha ottenuto una medaglia di bronzo nella staffetta maschile di 5 km. La squadra italiana ha migliorato il suo risultato precedente, dimostrando determinazione e velocità sulle piste di Cortina. La gara ha visto una lotta serrata tra le nazionali, con gli atleti italiani che sono riusciti a superare alcuni avversari più quotati. La medaglia rafforza la presenza italiana alle Olimpiadi.

Dieci podi in palio nella penultima giornata dei Giochi: fondo, biathlon, pattinaggio e freestyle al centro di un venerdì carico di attese. Il quattordicesimo giorno delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 ha regalato nuove emozioni all’Italia grazie alla medaglia di bronzo conquistata nella staffetta maschile dei 5.000 metri, una prova di grande cuore e determinazione che ha visto protagonisti anche due atleti trentini come Pietro Sighel e Thomas Nadalini, insieme a Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli. Un podio sofferto, costruito metro dopo metro, che conferma la solidità del movimento azzurro sul ghiaccio.🔗 Leggi su Trentotoday.it Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Tutte le gare in diretta su Eurosport Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cerimonia di Chiusura: dove si svolge, a che ora e ospiti attesi | Olimpiadi; Portabandiera della Cerimonia di Chiusura Olimpica di Milano Cortina 2026; Cerimonia di Chiusura di Milano Cortina 2026: tutto quello che c'è da sapere; I 10 momenti che hanno già segnato la storia delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 20 febbraio in DIRETTA: bronzo staffetta maschile, Fontana quintaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle ... oasport.it Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026 aggiornato: Italia a quota 26Per approfondire: Olimpiadi invernali, le medaglie vinte dall’Italia a Milano Cortina 2026 ... tg24.sky.it Olimpiadi Milano-Cortina, alle 11 la mass start di fondo. Attesa per Pellegrino, sarà la sua ultima gara x.com LIVE - Olimpiadi Milano Cortina 2026, l'Italia di bronzo nella staffetta maschile di Short track https://qds.it/olimpiadi-milano-cortina-2026-diretta-medaglie-azzurri-italia-gare-oggi-20-febbraio/ - facebook.com facebook