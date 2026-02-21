Olimpiadi Milano Cortina 2026 tutte le gare e gli appuntamenti di oggi

Oggi, il quattordicesimo giorno delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, l’Italia ha ottenuto una medaglia di bronzo nella staffetta maschile di 5 km. La squadra italiana ha migliorato il suo risultato precedente, dimostrando determinazione e velocità sulle piste di Cortina. La gara ha visto una lotta serrata tra le nazionali, con gli atleti italiani che sono riusciti a superare alcuni avversari più quotati. La medaglia rafforza la presenza italiana alle Olimpiadi.

Dieci podi in palio nella penultima giornata dei Giochi: fondo, biathlon, pattinaggio e freestyle al centro di un venerdì carico di attese. Il quattordicesimo giorno delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 ha regalato nuove emozioni all’Italia grazie alla medaglia di bronzo conquistata nella staffetta maschile dei 5.000 metri, una prova di grande cuore e determinazione che ha visto protagonisti anche due atleti trentini come Pietro Sighel e Thomas Nadalini, insieme a Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli. Un podio sofferto, costruito metro dopo metro, che conferma la solidità del movimento azzurro sul ghiaccio.🔗 Leggi su Trentotoday.it

