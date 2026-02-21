Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv | orari sabato 21 febbraio streaming calendario italiani in gara

Oggi, sabato 21 febbraio, si svolge la diciottesima giornata di gare alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, con dieci medaglie in palio. Le competizioni si tengono in diverse località alpine e coinvolgono numerosi atleti italiani. La nazionale italiana punta a migliorare il proprio risultato complessivo, che si avvicina alle trenta medaglie, e a mantenere il terzo posto nel medagliere. Le gare di oggi rappresentano un momento cruciale per gli atleti in corsa per il podio.

Oggi sabato 21 febbraio va in scena la diciottesima giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: siamo ormai arrivati alle ultime battute della rassegna a cinque cerchi alle nostre latitudini, verranno messi in palio dieci titoli e l’Italia cercherà di rimpinguare il proprio bottino, cercando di avvicinarsi alle trenta medaglie e di difendere il terzo posto nel medagliere dagli assalti di Francia, Paesi Bassi, Germania e Svizzera. Lisa Vittozzi si presenta con grandi ambizioni alla mass start che chiude il programma di biathlon ad Anterselva: dopo aver trionfato nell’inseguimento, la sappadina cercherà gloria anche nella partenza in linea che prevede 12,5 km sugli sci e quattro passaggi al poligono (ogni errore al tiro si paga con un giro di penalità).🔗 Leggi su Oasport.it

Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv: orari sabato 14 febbraio, streaming, calendario italiani in garaOggi, sabato 14 febbraio, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 continuano con la loro undicesima giornata di gare.

Calendario Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi: orari 4 febbraio, tv, streaming, italiani in gara Oggi, mercoledì 4 febbraio, sono partite ufficialmente le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.