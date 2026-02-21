Olimpiadi Milano Cortina 2026 il fuori onda della Rai prima di gara bob a 4 | Evitiamo l’equipaggio israeliano poi le scuse - VIDEO
Durante la trasmissione delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, un fuori onda della Rai ha mostrato un commento inappropriato prima della gara di bob a quattro, in cui si suggeriva di evitare l’equipaggio israeliano. Il commentatore Dario Di Gennaro ha poi pubblicamente chiesto scusa, riconoscendo il tono sbagliato di quella frase. La vicenda ha attirato l’attenzione sui comportamenti in diretta televisiva e sulla necessità di rispetto reciproco tra le delegazioni.
In apertura della seconda manche è arrivata la presa di posizione ufficiale. Il telecronista Dario Di Gennaro ha dichiarato: "Desidero personalmente e a nome della direzione di RaiSport rivolgere ai telespettatori e in particolare agli atleti e alla delegazione israeliana le nostre più sincere scuse. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
“Evitiamo l’equipaggio israeliano”, il fuori onda della discordia su Rai 2 prima della gara di bob a 4, l’azienda si scusaQuesta mattina, prima della gara di bob a quattro alle Olimpiadi di Milano Cortina, un fuori onda ha mostrato una conversazione sgradita tra alcuni membri dello staff di Rai 2.
Rai, il fuorionda nel bob a 4: «Evitiamo di inquadrare l'equipaggio dell'israeliano». Poi le scuse di telecronisti e aziendaDurante una diretta Rai dedicata al bob a 4, una voce fuori campo ha suggerito di non inquadrare l'equipaggio israeliano, scatenando polemiche.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
