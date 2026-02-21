Olimpiadi Milano Cortina 2026 il fuori onda della Rai prima di gara bob a 4 | Evitiamo l’equipaggio israeliano poi le scuse - VIDEO

Durante la trasmissione delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, un fuori onda della Rai ha mostrato un commento inappropriato prima della gara di bob a quattro, in cui si suggeriva di evitare l’equipaggio israeliano. Il commentatore Dario Di Gennaro ha poi pubblicamente chiesto scusa, riconoscendo il tono sbagliato di quella frase. La vicenda ha attirato l’attenzione sui comportamenti in diretta televisiva e sulla necessità di rispetto reciproco tra le delegazioni.

