Olimpiadi italiani in gara oggi | tutti gli azzurri impegnati nella giornata del 21 febbraio

Oggi, gli atleti italiani partecipano alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, una delle ultime giornate di competizione prima della chiusura. La presenza degli azzurri si concentra su diverse discipline, tra cui sci alpino e biathlon, con l’obiettivo di conquistare medaglie importanti. La giornata si preannuncia intensa, con molte gare in programma e sfide che potrebbero cambiare il risultato finale. Gli sportivi italiani sono pronti a dare il massimo per portare a casa nuovi successi.

Olimpiadi italiani in gara oggi. Il programma delle Olimpiadi Milano?Cortina 2026 entra nella sua fase conclusiva. Nella giornata di oggi – 21 febbraio – il programma propone ben dieci finali con medaglia, oltre alle sfide per il podio nei tornei a squadre, offrendo un calendario ricchissimo di appuntamenti e di possibilità per la spedizione azzurra. La mattinata si apre con lo spettacolo dello ski cross a Livigno e con il bob a quattro a Cortina, mentre nello sci di fondo la mass start dei 50 km rappresenta uno degli eventi più attesi. Nel primo pomeriggio spazio allo sci alpinismo e al biathlon, con atleti italiani pronti a giocarsi carte importanti nelle rispettive discipline. Il meteo rigido e le temperature basse hanno complicato le gare di oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Olimpiadi italiani in gara oggi: il palinsesto di tutti gli Azzurri. Oggi, gli atleti italiani scendono in pista alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, portando avanti le loro sfide.