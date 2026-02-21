Olimpiadi invernali fuorionda Rai nella gara di bob | Evitiamo equipaggio di Israele

Durante la trasmissione delle Olimpiadi invernali, la Rai ha trasmesso una frangente inedita durante la gara di bob, in cui si sentiva chiaramente un commento fuori onda: “Evitiamo equipaggio di Israele”. La frase ha suscitato sorpresa tra gli spettatori, poiché non era prevista nel copione. La registrazione, condivisa sui social, ha acceso discussioni sulla trasparenza e sulle scelte di copertura mediatica. La vicenda ha attirato l’attenzione sui limiti delle comunicazioni in diretta.

C’è un momento, in diretta, in cui capisci che qualcosa è andato storto. Non lo vedi per forza nelle immagini, non lo leggi nei risultati, non lo senti nella telecronaca ufficiale. Lo percepisci in quell’attimo di confusione, in una voce che non doveva uscire, in una frase detta “a microfono aperto” che cambia l’atmosfera e lascia tutti interdetti. Ed è proprio così che, nel pieno delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, la gara di bob a quattro su Rai 2 si è trasformata in un caso nazionale. Un episodio che, invece di restare un inciampo tecnico, ha acceso una polemica durissima e ha costretto i vertici Rai a intervenire in fretta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Olimpiadi, fuorionda Rai nella gara di bob: “Evitiamo equipaggio di Israele”. ProvvedimentiDurante le Olimpiadi, una registrazione privata della Rai ha rivelato come sia stata suggerita di escludere l’equipaggio israeliano dalla gara di bob. Olimpiadi 2026, fuorionda Rai 2 prima di gara bob: “Evitiamo equipaggio Israele”Durante la trasmissione di Rai 2 prima della gara di bob a 4 alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si è sentito un commento inaspettato. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Olimpiadi Invernali 2026 oggi in TV, orari e programma degli italiani in gara il 21 febbraio; Giochi, in tre giorni finiti i preservativi al villaggio olimpico di Cortina; La campionessa di sfortuna Lara Della Mea e le altre medaglie di legno a Milano Cortina 2026; Da Cortina a Cortina: la storia di Bepi Jelen, portabandiera nel ’56. Fuorionda su Israele durante la diretta Rai alle Olimpiadi: Chiediamo scusa. È stato inappropriatoClamoroso fuorionda su Rai Due nel corso della diretta della gara di bob a 4: Evitiamo l’equipaggio numero 21, che è quello dell’israeliano ... fanpage.it Altro caso in Rai, fuorionda clamoroso su Israele prima del bob olimpico: Subito verificheIl direttore ad interim di Rai Sport Lollobrigida: Espressione inaccettabile: cosa è successo e cosa è stato detto prima della gara di Milano-Cortina ... corrieredellosport.it È tutto pronto a Verona per la Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, in programma domani, 22 febbraio. La città si appresta a diventare il cuore pulsante di un evento che celebrerà questi giorni di emozioni, traguardi straordinari - facebook.com facebook La maratona delle Olimpiadi invernali x.com