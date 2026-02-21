Olimpiadi Invernali 2026 oggi in TV orari e programma degli italiani in gara il 21 febbraio
Oggi, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 trasmettono le competizioni più attese. Gli italiani scendono in pista in diverse discipline, tra cui lo sci alpino e il biathlon. La giornata si svolge tra dirette televisive e streaming online, con orari precisi per ogni evento. Molti appassionati seguono con attenzione le performance dei loro atleti preferiti. La competizione prosegue senza sosta fino a sera, offrendo emozioni a ogni minuto.
Il programma di oggi sabato 21 febbraio delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dove vedere in TV e streaming le gare. Tra gli italiani in gara anche Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer.🔗 Leggi su Fanpage.it
