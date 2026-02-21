Olimpiadi improbabile la visita last minute di Trump a Milano Ma la città si prepara alla protesta | Qui non sei il benvenuto
Donald Trump potrebbe visitare Milano domani, in occasione della finale di hockey alle Olimpiadi di Milano-Cortina, ma la sua presenza sembra improbabile. Nel frattempo, i residenti si preparano a manifestare, con cartelli e striscioni, per esprimere il loro dissenso. La città si organizza per accogliere eventuali proteste e garantire l’ordine pubblico. La possibilità di un'eventuale visita ha acceso il dibattito tra cittadini e autorità locali.
Non è ancora chiaro se domani, domenica 22 febbraio, Donald Trump sarà a Milano per la finale di hockey alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Ma in attesa che la Casa Bianca sciolga la riserva, la città si prepara al suo arrivo. Non solo tra gli addetti alla sicurezza, ma anche tra chi nell’attuale amministrazione americana proprio non ci vede niente di buono. Per loro l’appuntamento è fissato alle 14.30 di domenica, con un presidio anti-Trump e anti-Ice che si terrà in piazzale Medaglie d’oro (Porta Romana). La smentita del Consolato Usa. Per giorni, i giornali hanno scritto che Trump potrebbe arrivare a Milano domenica mattina e andare alla cerimonia conclusiva dei Giochi a Verona. 🔗 Leggi su Open.online
Milano si prepara a ospitare Trump: prevista una visita lampo per la finale olimpica di hockey se la nazionale USA si qualificaMilano si sta organizzando perché Donald Trump potrebbe arrivare in città per la finale olimpica di hockey, se la squadra degli Stati Uniti si qualifica.
Trump ha annunciato il suo arrivo a Milano per sostenere la squadra statunitense durante la finale di hockey su ghiaccio contro il Canada.
Olimpiadi, la visita privata (di mezz’ora) di J.D. Vance e della moglie Usha alla Pinacoteca di BreraMilano, 6 febbraio 2026 – Una lunghissima carovana di veicoli, ben 26 tra suv e auto della polizia italiana, mezzi blindati degli uomini della sicurezza a stelle e strisce e un'ambulanza in coda. ilgiorno.it
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026Nessuna visita di Donald Trump a Milano-Cortina. Da fonti molto ben informate non c'è ancora alcun riscontro della possibile venuta del presidente degli Stati Uniti alle Olimpiadi invernali 2026 anch ... tg24.sky.it
