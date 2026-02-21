Olimpiadi improbabile la visita last minute di Trump a Milano Ma la città si prepara alla protesta | Qui non sei il benvenuto

Donald Trump potrebbe visitare Milano domani, in occasione della finale di hockey alle Olimpiadi di Milano-Cortina, ma la sua presenza sembra improbabile. Nel frattempo, i residenti si preparano a manifestare, con cartelli e striscioni, per esprimere il loro dissenso. La città si organizza per accogliere eventuali proteste e garantire l’ordine pubblico. La possibilità di un'eventuale visita ha acceso il dibattito tra cittadini e autorità locali.

Non è ancora chiaro se domani, domenica 22 febbraio, Donald Trump sarà a Milano per la finale di hockey alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Ma in attesa che la Casa Bianca sciolga la riserva, la città si prepara al suo arrivo. Non solo tra gli addetti alla sicurezza, ma anche tra chi nell’attuale amministrazione americana proprio non ci vede niente di buono. Per loro l’appuntamento è fissato alle 14.30 di domenica, con un presidio anti-Trump e anti-Ice che si terrà in piazzale Medaglie d’oro (Porta Romana). La smentita del Consolato Usa. Per giorni, i giornali hanno scritto che Trump potrebbe arrivare a Milano domenica mattina e andare alla cerimonia conclusiva dei Giochi a Verona. 🔗 Leggi su Open.online

Milano si prepara a ospitare Trump: prevista una visita lampo per la finale olimpica di hockey se la nazionale USA si qualificaMilano si sta organizzando perché Donald Trump potrebbe arrivare in città per la finale olimpica di hockey, se la squadra degli Stati Uniti si qualifica.

Usa-Canada, la finale più incandescente: Trump vuole l’oro, è atteso a Milano. Si prepara la protesta di piazzaTrump ha annunciato il suo arrivo a Milano per sostenere la squadra statunitense durante la finale di hockey su ghiaccio contro il Canada.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.