Olimpiadi hockey | Canada in finale in rimonta
Il Canada ha conquistato la finale dell'hockey maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 dopo una rimonta emozionante contro la Finlandia, con il punteggio di 3-2. La partita si è accesa nel terzo periodo, quando i canadesi sono riusciti a segnare due gol decisivi. La vittoria permette al team nordamericano di raggiungere la fase finale del torneo, lasciando gli avversari senza parole. La finale si giocherà nel weekend all’Olimpico di Cortina.
Vittoria al cardiopalma per il Canada, che conquista la finale del torneo maschile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 battendo la Finlandia per 3-2. Il Canada conquista la finale dopo una gara intensa, decisa negli ultimi secondi dopo una rimonta costruita con pazienza e carattere. Meglio l’avvio dei finlandesi, ordinati in difesa e abili a spezzare il ritmo offensivo canadese. Nel finale di primo periodo arriva il vantaggio: in superiorità numerica, complice una penalità per rissa a Bennett, Mikko Rantanen lascia partire una conclusione potente che si insacca sotto l’incrocio.🔗 Leggi su Sportface.it
