Olimpiadi hockey | Canada in finale in rimonta derby con gli USA

Il Canada ha vinto una partita emozionante contro la Finlandia, con un punteggio di 3-2, e si è guadagnato il posto in finale nel torneo di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La squadra canadese ha recuperato da uno svantaggio e ha segnato due reti negli ultimi minuti, dimostrando determinazione e forza di carattere. La partita si è giocata davanti a un pubblico tifoso e appassionato, che ha assistito a un testa a testa avvincente.

Vittoria al cardiopalma per il Canada, che conquista la finale del torneo maschile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 battendo la Finlandia per 3-2. Il Canada conquista la finale dopo una gara intensa, decisa negli ultimi secondi dopo una rimonta costruita con pazienza e carattere. Meglio l’avvio dei finlandesi, ordinati in difesa e abili a spezzare il ritmo offensivo canadese. Nel finale di primo periodo arriva il vantaggio: in superiorità numerica, complice una penalità per rissa a Bennett, Mikko Rantanen lascia partire una conclusione potente che si insacca sotto l’incrocio.🔗 Leggi su Sportface.it

Olimpiadi, hockey: Canada in finale in rimontaIl Canada ha conquistato la finale dell'hockey maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 dopo una rimonta emozionante contro la Finlandia, con il punteggio di 3-2.

LIVE Canada-Finlandia 3-2, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: rimonta completata, nordamericani in finale!Il Canada ha vinto la semifinale contro la Finlandia con un punteggio di 3-2, dopo una rimonta emozionante.

