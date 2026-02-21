Olimpiadi festa svizzera a Milano per l' hockey femminile

La vittoria della squadra svizzera di hockey femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina ha portato a una festa a Milano, organizzata dalla Casa Svizzera. La celebrazione si è svolta tra campanacci e il profumo di raclette, attirando numerosi tifosi e cittadini curiosi. L’evento ha rafforzato i legami tra la comunità svizzera e la città, creando un momento di allegria condivisa. La promozione dello sport femminile ha fatto da sfondo alla giornata di celebrazione.

© Iltempo.it - Olimpiadi, festa svizzera a Milano per l'hockey femminile

Milano, 21 feb. (askanews) - Al suono di campanacci e con nell'aria il profumo della raclette, Casa Svizzera a Milano ha festeggiato la squadra elvetica di hockey su giaccio femminile, che ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina. E, pur a fronte di vittorie come quelle, per esempio, di Franjo Von Allmen, nel quartier generale del Centro svizzero sono molto orgogliosi della medaglia delle hockeiste. "È stata una sorpresa - ha detto Alexandre Edelman, ambasciatore di Presenza Svizzera, l'agenzia di comunicazione elvetica - perché all'inizio dei Giochi la nostra squadra femminile non era favorita". 🔗 Leggi su Iltempo.it Hockey ghiaccio femminile: festa Svizzera! Finlandia battuta di misura, è semifinale alle OlimpiadiLa Svizzera ha vinto contro la Finlandia nel quarto di finale di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, conquistando così un pass per le semifinali. Hockey ghiaccio femminile: Svizzera di bronzo alle Olimpiadi! Svezia ko ai supplementariLa Svizzera conquista il bronzo nel torneo di hockey su ghiaccio femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026, dopo aver battuto la Svezia ai supplementari. Milano-Cortina 2026, L'emozione della vittoria dell'hockey femminile Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Hockey ghiaccio femminile: festa Svizzera! Finlandia battuta di misura, è semifinale alle Olimpiadi; Italia - Svizzera di hockey maschile alle Olimpiadi: Quando gioca, programma e dove vedere i playoff; Olimpiadi di Milano Cortina, appunti per la Svizzera; Cosa si mangia nelle Case Olimpiche che alcune nazioni stanno gestendo a Milano durante le Olimpiadi. Olimpiadi di Milano Cortina, appunti per la SvizzeraAnche da noi c’è chi pensa, per il 2038, a giochi decentrati sul territorio, usando impianti esistenti - La rete di trasporti ci avvantaggia - Ripensare la consegna delle medaglie -L’intervista a Ruth ... rsi.ch Hockey ghiaccio femminile: festa Svizzera! Finlandia battuta di misura, è semifinale alle OlimpiadiL'ultimo quarto di finale del torneo femminile di hockey su ghiaccio, alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, promuove la Svizzera fra le ... oasport.it Bellunese, Cortina 2026, Cortina d'Ampezzo, Olimpiadi | Fondazione Cortina in festa: “Un’altra medaglia per Elia Barp e il Progetto Giovani” - facebook.com facebook