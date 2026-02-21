Olimpiadi Federico Tomasoni ha vinto anche per Matilde Lorenzi | il bacio e la medaglia al cielo verso la fidanzata Le favole esistono – Il video

Federico Tomasoni ha conquistato la medaglia d’argento nello ski cross, dedicandola alla sua fidanzata, Matilde Lorenzi. Durante la premiazione, ha rivolto lo sguardo al cielo e le ha dedicato un bacio, sottolineando il legame speciale con lei. La sua vittoria è stata anche un gesto di affetto, che ha attirato l’attenzione di molti spettatori. La scena ha suscitato emozioni tra il pubblico e i fan dello sport.

Sguardo rivolto al cielo e un bacio alla sua medaglia d'argento nello ski cross. Federico Tomasoni festeggia così la sua Olimpiade. Una vittoria dedicata alla fidanzata, la giovane sciatrice Matilde Lorenzi, morta nel 2024 sulla pista Grawand G1 in Val Senales in Alto Adige. Tomasoni trattiene a stento le lacrime pensando a lei: « Le favole esistono ». Viene confortato dal compagno di squadra, l'oro olimpico Simone Derometis, e applaudito dai giornalisti presenti per il punto stampa dopo la vittoria. «È tutto molto emozionante, avevo immaginato questo momento, il realizzarsi del sogno. Federico Tomasoni di Castione della Presolana si è laureato vicecampione olimpico nello skicross a Livigno, conquistando la quarta medaglia per l'Italia a Milano Cortina 2026. L'atleta bergamasco ha gareggiato nella sua disciplina con un casco speciale, nero con un sole giallo al centro, logo della fondazione che porta il nome della sua fidanzata, sciatrice torinese scomparsa.