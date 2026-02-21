Olimpiadi | domani le ultime medaglie e la cerimonia di chiusura

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si concludono domani, dopo due settimane di gare intense e emozionanti. Le ultime medaglie vengono assegnate nelle finali di hockey su ghiaccio e nella gara di sci alpino femminile. La cerimonia di chiusura si svolge all’Arena di Verona, dove centinaia di spettatori assisteranno alla passerella delle nazioni partecipanti. Tra gli ospiti attesi c’è anche un noto artista italiano che si esibirà durante l’evento.

Domani, domenica 22 febbraio, si chiudono le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 con le ultime finali, tra cui spicca quella di hockey su ghiaccio maschile tra Usa e Canada e il presidente americano Donald Trump atteso a Milano, e la cerimonia di chiusura all'Arena di Verona, nella quale Lisa. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Paolo Petrecca fermato dalla Rai dopo le gaffe alle Olimpiadi, non condurrà la cerimonia di chiusuraLa Rai ha deciso di sospendere Paolo Petrecca, il direttore di RaiSport, dopo le recenti gaffe alle Olimpiadi.

Olimpiadi, lo stop della Rai a Paolo Petrecca dopo le gaffe: «Non condurrà la cerimonia di chiusura»La Rai ha deciso di escludere Paolo Petrecca dalla conduzione della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, 100 giorni alla cerimonia di apertura

