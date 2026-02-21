Olimpiadi bronzo per Giovannini nella mass start di pattinaggio Lollobrigida solo quarta Ski cross da sogno con doppietta Deromedis-Tomasoni

Giovannini conquista il bronzo nella mass start di pattinaggio, dopo un'azione decisa nella fase finale. La sua vittoria deriva dalla velocità e dalla strategia efficaci, che gli hanno permesso di salire sul podio. Lollobrigida, invece, termina al quarto posto, confermando la sua grande forma ma senza medaglia. In campo sciistico, Deromedis e Tomasoni ottengono una doppietta emozionante, regalando entusiasmo ai tifosi. La competizione continua con emozioni intense.

Niente da fare per Francesca Lollobrigida che nella mass start chiudo al quarto posto e termina la sua Olimpiade con due straordinari ori nei 3000 e nei 5000 metri. Vittoria dell'Olanda che supera l'Italia nel medagliere. Un ottimo Andrea Giovannini ha conquistato la medaglia di bronzo nella mass start del pattinaggio di velocità ai Giochi di Milano Cortina. L'azzurro regala così la 30a medaglia all'Italia. Grandi soddisfazioni anche dallo ski cross maschile che ha regalato all'Italia una doppia medaglia: oro per Simone Deromedis e argento di Federico Tomasoni. In questo modo gli azzurri salgono a dieci medaglie d'oro complessive in questa edizione dei Giochi Invernali.