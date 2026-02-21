Olimpiadi Bormio 2026 | coppia di sci alpinisti sfida la neve
Alba De Silvestro e Michele Boscacci, coppia di sci alpinisti, partecipano alle Olimpiadi di Bormio 2026. La loro presenza sulla pista di gara deriva dalla qualificazione ottenuta nelle competizioni internazionali di quest’anno. La coppia si prepara con entusiasmo per affrontare la sfida tra i migliori alpinisti del mondo. La loro avventura olimpica si svolge tra impegno e passione, con l’obiettivo di rappresentare l’Italia ai Giochi di Milano Cortina. La competizione si avvicina, e il loro sogno continua a crescere.
Una favola sulla neve: Alba De Silvestro e Michele Boscacci, una coppia alle Olimpiadi. Bormio, 21 febbraio 2026 – Una storia d’amore e di sport si intreccia sulla pista olimpica di Bormio, dove Alba De Silvestro e Michele Boscacci, marito e moglie, gareggeranno nella staffetta di sci alpinismo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Un debutto olimpico per la disciplina, e una sfida carica di significato per la coppia, nonostante un inizio di competizione non privo di ostacoli. Le radici di una passione condivisa. La loro è una storia nata dalla comune passione per lo sci alpinismo.🔗 Leggi su Ameve.eu
Manca un mese alle Olimpiadi e a Bormio non c’è neve: come si farà per le gare di sci di Milano-Cortina 2026A un mese dall'inizio delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, a Bormio manca ancora la neve necessaria per le competizioni di sci, tra cui la discesa libera maschile.
Valanghe in Valtellina e Trentino: quattro sci alpinisti perdono la vita tra neve e vento. Emergenza soccorsi.Quattro sci alpinisti sono morti in due valanghe diverse, una in Valtellina e l’altra in Trentino.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Classifica Combinata a Squadre maschile Olimpiadi Bormio 2026: oro alla coppia Von Allmen/NefLunedì 9 febbraio, dalle ore 10:30, la pista Stelvio di Bormio ospita la Combinata a Squadre maschile, nuova disciplina dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Segui la gara LIVE ... discoveryalps.it
Startlist staffetta mista sci alpinismo Olimpiadi: orari, tv, coppie partecipantiSabato 21 febbraio si concluderà a Bormio, in Italia, il programma dello sci alpinismo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 13.30 si ... oasport.it
Tgr Rai Lombardia. . Domani ultime gare di scialpinismo a Bormio. Il paese fa i conti con l'effetto olimpico, sotto le attese il guadagno di locali e negozi. Servizio di Francesco Perugini https://www.rainews.it/tgr/lombardia/video/2026/02/bormio-effetto-olimpiadi- - facebook.com facebook
Da Bormio a Tesero Olimpiadi con la neve, mancava da Torino 2006. Paesaggi da favola in tutti i siti olimpici, anche Cortina e Anterselva #ANSA x.com