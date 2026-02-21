Olimpiadi a Rischio | Un Soccorso Solo al Ghiaccio Denuncia Fns Cisl

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono a rischio a causa di un intervento di soccorso in alta quota con un solo operatore, a Livigno. La denuncia arriva dalla Fns Cisl, che evidenzia come la mancanza di personale possa mettere a repentaglio la sicurezza degli atleti e dei visitatori. La situazione si è verificata durante un intervento di emergenza su un percorso ghiacciato, sollevando dubbi sulla preparazione delle squadre di soccorso. La questione rimane aperta e preoccupante.

Olimpiadi in Bilico: Un Soccorso Estremo a Livigno con un Solo Operatore. La preparazione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si trova ad affrontare una crescente ondata di preoccupazioni relative alla sicurezza e all’adeguatezza delle risorse impiegate nel soccorso alpino. Al centro della questione, un’operazione specifica che ha l’impiego dello Sherp N Rescue, un veicolo speciale dei Vigili del Fuoco di Modena, nelle aree innevate di Livigno. La denuncia, lanciata dal sindacato Fns Cisl Emilia-Romagna, mette in luce una situazione definita di “equipaggio fantasma”, con un solo operatore incaricato di gestire un mezzo tecnicamente complesso in condizioni ambientali estreme.🔗 Leggi su Ameve.eu Apertura nuovo padiglione in carcere, Fns Cisl: "C'è carenza di personale penitenziario"L’apertura del nuovo padiglione alla Casa Circondariale di Brindisi mette in allarme i sindacati di polizia penitenziaria. Maltempo, vigili del fuoco in prima linea anche con turni di 24 ore: Fns Cisl chiede rinforzi stabiliIl maltempo ha portato i vigili del fuoco a lavorare senza sosta, con turni di 24 ore, per gestire le emergenze. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Olimpiadi, i controlli ambientali confermano l’efficacia del sistema di sicurezza; Olimpiadi invernali, nuove edizioni sulle Alpi a rischio? Servono adattamento e mitigazione; Lisa Vittozzi, la fenice d’oro del biathlon: dal rischio ritiro alla vittoria alle Olimpiadi, la storia…; Olimpiadi invernali a rischio, entro il 2050 molte città non potranno ospitare i giochi: ecco il motivo. Olimpiadi, Cipra avverte: cabinovia a rischio frane a CortinaI principali media internazionali hanno rivolto giudizi severi all’organizzazione di Milano-Cortina 2026. Il New York Times ha parlato di un vero e proprio «incubo logistico», mentre il quotidiano ... ideegreen.it Olimpiadi sotto attacco degli hacker russi. Dal Coni a Leonardo, ecco i siti a rischioL'Italia e le Olimpiadi nel mirino degli hacker russi. Una nuova ondata di attacchi cyber si è registrata questa notte. A scagliarla, riferiscono al Messaggero ... ilgazzettino.it Il sindacato Cisl Fns denuncia l'ennesima aggressione avvenuta in carcere a Uta - facebook.com facebook