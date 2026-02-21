Olimpiadi | a Livigno Alex Ferreira conquista la medaglia che gli mancava nell' half-pipe

Alex Ferreira ha vinto l'oro nell'half-pipe alle Olimpiadi di Livigno, colmando una lacuna nella sua carriera. L’americano, già medagliato a Pyeongchang e Pechino, ha dominato la finale con manovre spettacolari. La vittoria arriva dopo anni di allenamenti intensi e gara dopo gara, dimostrando una grande determinazione. Ferreira si aggiunge così alla lista dei grandi dello snowboard, portando a casa il suo primo oro olimpico. La medaglia più ambita ora è sua.

Una finale a cui, dopo le qualifiche del mattino, avrebbero dovuto partecipare 12 atleti, ma a seguito di una bruttissima caduta, il coreano Seunghun Lee, ha subito un grave infortunio nelle fasi di riscaldamento, rimanendo per attimi interminabili immobile al centro del pipe e venendo poi portato via in toboga. Una sorta di dejà-vu rispetto a quanto accaduto in mattinata durante le qualifiche, quando, a sua volta, il neozelandese Finley Melville Ives era caduto rovinosamente riportando serie conseguenze alla clavicola e a una gamba. La gara si infiamma nella seconda Run: l'estone Herny Sildaru, che già aveva sfiorato nella sua prima Run un super punteggio salvo sbagliare l'ultimo atterraggio, stampa un 92,75 che lo porta in testa, tallonato proprio da Alex Ferreira (90,50), dagli altri due americani Nick Goepper con 89 e Birk Irving con il punteggio di 87,50.