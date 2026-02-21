Olimpiadi 21 febbraio | il programma e gli italiani in gara oggi

Oggi, sabato 21 febbraio, le competizioni alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 portano gli italiani a sfidarsi su diverse discipline. La giornata si apre con le prove di sci alpino e biathlon, dove gli atleti tricolore cercano di conquistare medaglie. Tra le sfide previste, anche le gare di short track e snowboard. Le squadre italiane puntano a ottenere risultati importanti, mentre gli occhi sono puntati sui favoriti internazionali. La giornata si conclude con le finali e le premiazioni.

Oggi, sabato 21 febbraio, altra giornata di gare e medaglio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. In scena la diciottesima giornata. Dieci titoli in palio con l'Italia determinata a rafforzare il bottino di medaglie, con l'obiettivo di avvicinare quota 30 e difendere il terzo posto nel medagliere. Grande attesa ad Anterselva per la mass start femminile di biathlon. Lisa Vittozzi, già d'oro nell'inseguimento, punta al bis nei 12,5 km con quattro poligoni: serviranno gambe e precisione. Al via anche Dorothea Wierer, pronta a salutare il pubblico di casa con un'ultima prestazione da campionessa.