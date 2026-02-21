Olimpiadi 2026 Zaia | Un Rinascimento dello sport a Venezia i Giochi estivi
Zaia ha annunciato che Venezia ospiterà i Giochi estivi del 2026, sostenendo di aver creduto fin dall’inizio nel progetto, nonostante molte opposizioni. La sua decisione nasce dalla volontà di rilanciare lo sport e portare nuove opportunità alla città. La scelta viene confermata anche dalla presenza di investimenti pubblici previsti per le infrastrutture sportive e i trasporti. La candidatura si concretizza con entusiasmo, puntando a trasformare Venezia in un punto di riferimento internazionale.
Rivendica di aver creduto nel progetto quando era ancora una scommessa con più contrari che favorevoli. Oggi, a Giochi quasi conclusi, il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, parla a LaPresse di Milano-Cortina come di un punto di svolta per lo sport italiano e internazionale: “Saranno ricordati nella storia dei Giochi, perché con il modello diffuso aprono a una seconda fase delle Olimpiadi moderne. Per me è una soddisfazione perché ci ho creduto”. Ma lo sguardo è già rivolto al futuro: “La mia idea è candidarci a ospitare un’Olimpiade estiva approfittando di un grande valore del Paese come Venezia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
