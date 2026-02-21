Olimpiadi 2026 | gli shaper plasmano la neve 80 esperti al lavoro

Gli shaper stanno modellando la neve per le Olimpiadi 2026, un lavoro fondamentale che spesso passa inosservato. Questi esperti, provenienti da diverse nazioni, utilizzano macchinari speciali per creare piste perfette e sicure. Ogni giorno, lavorano in condizioni difficili, a temperature rigide, per garantire che le strutture siano pronte in tempo. Sono circa 80 professionisti impegnati in questa sfida tecnica, che influisce direttamente sulla riuscita dei Giochi.

Olimpiadi: il lavoro nascosto degli shaper, artigiani della neve dietro lo spettacolo di Milano Cortina 2026. Milano Cortina 2026 si avvicina e, dietro le luci dei riflettori puntati sugli atleti, c'è un esercito silenzioso di professionisti che lavora senza sosta per plasmare il palcoscenico dei Giochi. A Bormio e Livigno, gli shaper – esperti nella preparazione delle piste e degli snowpark – stanno dando forma ai sogni olimpici, affrontando sveglie all'alba, condizioni meteorologiche avverse e una responsabilità enorme: garantire sicurezza e spettacolo per le competizioni. La sfida quotidiana: plasmare la neve, garantire la sicurezza.