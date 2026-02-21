Olimpiadi 2026 gli italiani in gara oggi | Pellegrino influenzato Tre azzurri ai quarti nello ski cross | Il programma
Oggi, agli Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, gli italiani sono protagonisti in diverse discipline. Pellegrino, uno dei favoriti nello sci alpino, si è sentito influenzato e ha ridotto le prove di allenamento. Nel frattempo, tre atleti italiani si sono qualificati ai quarti nello ski cross, portando entusiasmo tra gli appassionati. Sono in corsa per ottenere un buon risultato e portare a casa medaglie. La giornata si presenta ricca di sfide e attese.
Penultimo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, con tante finali da seguire e tante gare da possibile podio per gli azzurri. La giornata però si apre con una brutta notizia: l’azzurro Federico Pellegrino, vittima di uno stato influenzale, non prenderà parte oggi alla 50 km maschile di fondo in programma a lago di Tesero. Il fondista valdostano di Nus, 35 anni, ha dovuto dare forfait a quella che sarebbe dovuta essere la sua ultima gara Olimpica (nonché l’esordio a cinque cerchi nella 50km): per l’Italia restano Simone Daprà ed Elia Barp. Torna il biathlon, con la mass start donne: Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, alla sua ultima gara della carriera, sperano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
