Olimpiadi 2026 gli italiani in gara oggi | Pellegrino influenzato Tre azzurri ai quarti nello ski cross | Il programma

Oggi, agli Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, gli italiani sono protagonisti in diverse discipline. Pellegrino, uno dei favoriti nello sci alpino, si è sentito influenzato e ha ridotto le prove di allenamento. Nel frattempo, tre atleti italiani si sono qualificati ai quarti nello ski cross, portando entusiasmo tra gli appassionati. Sono in corsa per ottenere un buon risultato e portare a casa medaglie. La giornata si presenta ricca di sfide e attese.

© Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi: Pellegrino influenzato. Tre azzurri ai quarti nello ski cross | Il programma