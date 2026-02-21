Olimpiadi 2026 fuorionda imbarazzante della Rai nel bob | Evitiamo l’equipaggio israeliano Poi le scuse

Durante la trasmissione delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, un audio fuori onda della Rai ha rivelato un commento imbarazzante: “Evitiamo l’equipaggio israeliano”. La registrazione è finita nelle case di milioni di spettatori, creando sconcerto. La voce si riferiva a decisioni di copertura durante la gara di bob. Dopo la diffusione, sono arrivate le scuse ufficiali, ma il fatto ha suscitato molte polemiche sui social e tra gli spettatori.

Un audio non doveva finire nelle case di milioni di italiani. E invece è accaduto, sabato mattina, durante la diretta su Rai 2 della prima manche di bob a quattro delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Prima che i telecronisti attaccassero con la loro cronaca, una voce proveniente dalla regia si è fatta sentire chiaramente: “ Evitiamo l’equipaggio numero 21, che è quello dell’israeliano “. Subito dopo, un timido “ no perché. ” prima che l’audio venisse tagliato e partisse la telecronaca vera e propria. Un fuorionda che è diventato istantaneamente un caso nazionale, riaccendendo i riflettori su RaiSport già finita nell’occhio del ciclone dopo l’incompetenza in onda durante la cerimonia di apertura, episodio che era costato il posto al direttore Paolo Petrecca. 🔗 Leggi su Screenworld.it

