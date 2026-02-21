Olimpiadi 2026 Dorothea Wierer ai saluti finali | chiude la carriera con il quinto posto nella mass start

Dorothea Wierer conclude la sua carriera con il quinto posto nella mass start di biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina. La gara si svolge sotto un cielo coperto, e la sportiva italiana dimostra grande determinazione. La Wierer, dopo anni di successi e sacrifici, si ferma tra gli applausi del pubblico. La sua performance rappresenta un momento importante per il biathlon italiano, mentre si prepara a salutare le competizioni ad alto livello.

È una Dorothea Wierer felice ed emozionata quella che, intorno alle 15 del 21 febbraio, taglia per quinta il traguardo della mass start di biathlon femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina. Mentre la Francia si gode la doppietta messa a segno da Oceane Michelon e Julia Simon, centinaia di persone restano accalcate in tribuna per tributare alla Regina delle Nevi italiana il saluto che merita dopo una carriera stellare che ha reso ‘pop’ uno sport che prima delle sue medaglie e delle sue vittorie era considerato di nicchia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Italia Team (@italiateam) I due errori al poligono nella fase centrale della mass start non cancellano la meraviglia che Dorothea Wierer ha saputo suscitare con i suoi precedenti successi, ultimo dei quali la vittoria dell’ argento nella staffetta mista 4×6 chilometri insieme ai compagni di squadra Lukas Hofer, Lisa Vittozzi e Tommaso Giacomel. 🔗 Leggi su Lapresse.it

