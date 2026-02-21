Olimpiadi 2026 a Milano la Salomon new shapers run | in 10 mila corrono nei luoghi simbolo della città

Sabato 21 febbraio, a Milano, si è svolta la Salomon New Shapers Run, una corsa non competitiva di 10 km che ha coinvolto 10.000 persone. La manifestazione ha celebrato lo spirito delle Olimpiadi 2026, con i partecipanti che hanno attraversato alcuni dei luoghi più simbolici della città. La scelta di percorsi iconici ha permesso a molti di vivere un’esperienza unica, respirando l’atmosfera olimpica nel cuore di Milano. La corsa ha attirato appassionati da tutta la regione.

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, a Milano la Salomon new shapers run: in 10 mila corrono nei luoghi simbolo della città

Sabato 21 febbraio Milano si è trasformata in un palcoscenico urbano unico per celebrare lo spirito dei Olimpiadi Invernali con la Salomon New Shapers Run, la corsa non competitiva di 10 km che ha permesso a 10 mila partecipanti di vivere in prima persona l'atmosfera Olimpica. L'iniziativa, organizzata da Salomon, Premium Partner del Comitato Organizzatore, è promossa da Fondazione Milano Cortina 2026 con il patrocinio del Comune di Milano. Una prima assoluta: mai finora una corsa aperta al pubblico si era svolta nel pieno dei Giochi Olimpici Invernali. Il percorso ha toccato alcuni dei luoghi più emblematici del capoluogo lombardo, tra cui l' Arco della Pace, dove è ospitato il braciere olimpico.