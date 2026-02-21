Olimpiadi 2026 | 50km di sfida ski cross e acrobazie infuocano

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 hanno visto la competizione accendersi con gare di ski cross e acrobazie sul ghiaccio, scatenando entusiasmo tra gli spettatori. La giornata si è concentrata su sfide dure e spettacolari, con atleti che hanno dato tutto sulla neve e sul ghiaccio. La lotta per le medaglie si fa più intensa, mentre le gare di oggi hanno portato emozioni inaspettate. La scena si prepara ora alla fase finale di questa edizione.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: Penultimo Atto di Emozioni sulla Neve e sul Ghiaccio. Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 entrano nel vivo del loro penultimo giorno di competizioni, offrendo agli appassionati di sport un programma ricco di finali e sfide avvincenti. Sabato 21 febbraio 2026, atleti provenienti da tutto il mondo si contenderanno medaglie in discipline che spaziano dallo sci acrobatico al biathlon, passando per lo ski cross e il curling, con eventi distribuiti tra Livigno, Tesero, Anterselva e Milano. La giornata promette di regalare momenti di grande emozione e di definire ulteriormente le gerarchie olimpiche.